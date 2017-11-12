"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Фред может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror. По информации источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру 24-летнего игрока в качестве замены Маруану Феллаини, который может покинуть команду в ближайшее трансферной окно.

Отмечается, что хавбек также входит в сферу интересов "Севильи" и "Валенсии".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах на клубном уровне Фред провел 17 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.