"Манчестер Юнайтед" вновь попробует приобрести Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror. Форвард недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет "королевский клуб".

В трансфере 28-летнего валлийца заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Сообщается, что это будет третья попытка приобретения Бэйла манчестерским клубом.

На валлийца также претендуют "Челси" и "Манчестер Сити", однако их смущает возраст футболиста.

В минувшем сезоне Бэйл провел 43 матчах во всех турнирах, забив 24 мяча.