"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за 16-летнего форварда "Дженоа"

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun. 16-летний игрок впечатлил руководство "красных дьяволов" своей игрой в этом сезоне. Ранее сообщалось, что итальянец входит в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Пеллегри провел в составе "Дженоа" в этом сезоне один матч, оформив дубль в игре с "Лацио". Благодаря этому он установил рекорд – стал автором самого молодого дубля в истории элиты итальянского футбола (на момент матча с "Лацио" ему было 16 лет и 112 дней).