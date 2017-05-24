"Манчестер Юнайтед" собирается продать Смоллинга

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с защитником Крисом Смоллингом, сообщает ESPN. 27-летний англичанин выступает за клуб с 2010 года, куда перешел из "Фулхэма".

Клуб собирается выставить игрока на трансфер, так как, по мнению тренерского штаба, он проигрывает конкуренцию одноклубникам Филу Джоунсу, Эрику Байи и Маркосу Рохо. В этом сезоне Смоллинг провел 35 матчей в клубных соревнованиях, забил два мяча. Всего за "Юнайтед" на его счету 242 матча и 13 забитых мячей.

Ранее сообщалось об интересе к Смоллингу со стороны "Арсенала" и "Интера". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.