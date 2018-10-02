"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Гранквисту

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении капитана сборной Швеции по футболу Андреаса Гранквиста в ближайшее трансферное окно в январе, сообщает Fotbolldirect.

– Я знаю, что ко мне есть большой интерес интерес со стороны российских топ-клубов. Что касается "Манчестер Юнайтед", я невероятно польщен этим, но пока еще ничего не слышал. Не хочу ничего исключать, – сказал Гранквист.

33-летний Гранквист с 2013 года защищал цвета "Краснодара". Летом текущего года по истечении контракта с российским клубом швед вернулся в "Хельсингборг", где начинал свою карьеру. Нынешний клуб Гранквиста выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции. На чемпионате мира в России Гранквист провел пять матчей и забил два мяча став лучшим бомбардиром своей команды на турнире.