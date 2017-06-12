"Манчестер Юнайтед" предложил за Криштиану Роналду 200 миллионов евро?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед", утверждает El Confidencial. Согласно источнику, руководство английского клуба приняло решение попытаться вернуть португальского футболиста. За трансфер 32-летнего игрока "красные дьяволы" готовы заплатить 200 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего был выкуплен "Реалом" за 94 миллиона евро. В составе английского клуба форвард трижды становился чемпионом страны, а в сезоне-2007/08 стал победителем Лиги чемпионов.