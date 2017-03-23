"Манчестер Юнайтед" предлагал 80 миллионов евро за Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" пытался договориться с "Монако" по нападающему Кильяну Мбаппе. Как утверждает Sope.es, английский клуб делал два предложения по 18-летнему французу, одно из которых составляло 80 миллионов евро. Тем не менее монегаски не стали его рассматривать.

Напомним, вчера появилась информация, что один из английских грандов предлагал за Мбаппе 110 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.