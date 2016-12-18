"Манчестер Юнайтед" предлагает 45 миллионов евро за защитника "Бенфики"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении защитника "Бенфики" Виктора Линделефа, сообщает Express. За 22-летнего футболиста португальский наставник готов предложить 45 миллионов евро.

Отметим, что в контракте шведского защитника есть пункт об отступных в 30 миллионов евро, однако он может быть активирован лишь в конце сезона. Моуринью хочет получить игрока уже в январе, поэтому и предлагает большую сумму в надежде, что руководство "Бенфики" передумает.

В текущем сезоне Линделеф сыграл в 13 матчах чемпионата Португалии и результативными действиями не отметился. За португальский клуб футболист выступает с 2012 года.