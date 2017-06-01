"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести 17-летнего защитника "Фулхэма"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 17-летнего защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, сообщает Telegraph. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

"Юнайтед" может оформить трансфер почти бесплатно в следующем году, когда Райану исполнится 18 лет и если он не подпишет контракт с "Фулхэмом". Тогда "Манчестеру" придется заплатить 2,3 миллиона евро в качестве компенсации за развитие игрока.

В этом сезоне Сессеньон провел 30 матчей в клубных турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.