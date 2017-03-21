"Манчестер Юнайтед" подтвердил трансфер Швайнштайгера в "Чикаго"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил трансфер полузащитника Бастиана Швайнштайгера с клубом MLS "Чикаго". Отмечается, что немецкому футболисту осталось пройти медицинское обследование и получить визу в США.

– Грустно расставаться с друзьями из "Юнайтед", – цитирует "Твиттер" клуба Швайнштайгера. – Но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность попробовать свои силы в другом чемпионате.

Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных. Ранее сообщалось, что 32-летний футболист подпишет контракт с клубом "Чикаго" по схеме "1+1" с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.