12:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Юнайтед" подтвердил трансфер Швайнштайгера в "Чикаго"

0
0
0
0
1

"Манчестер Юнайтед" подтвердил трансфер полузащитника Бастиана Швайнштайгера с клубом MLS "Чикаго". Отмечается, что немецкому футболисту осталось пройти медицинское обследование и получить визу в США.

– Грустно расставаться с друзьями из "Юнайтед", – цитирует "Твиттер" клуба Швайнштайгера. – Но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность попробовать свои силы в другом чемпионате.

Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных. Ранее сообщалось, что 32-летний футболист подпишет контракт с клубом "Чикаго" по схеме "1+1" с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

infeneon

В Китай уже не берут такой товар?

12:43

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...