"Манчестер Юнайтед" переключился с Гризманна на Левандовски и Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" планирует летом попробовать приобрести у "Баварии" нападающего Роберта Левандовски, утверждает The Sun. Ранее английский клуб хотел подписать Антуана Гризманна, но тот твердо решил остаться в "Атлетико". В связи с этим, "Красные дьяволы" начали рассматривать другие варианты усиления атаки, в числе которых и 28-летний форвард сборной Польши. Также отмечается, что "МЮ" проявляет интерес к талантливому нападающему "Монако" Кильяну Мбаппе.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 7 голевых передач, а Кильян Мбаппе отметился 15 голами и 10 голевыми передачами в 29 встречах.