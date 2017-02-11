13:42 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Юнайтед" нужен Белотти

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"Манчестер Юнайтед" планирует в летнее трансферное окно укрепить линию нападения. Как утверждает Tuttosport, английский клуб собирается приобрести у "Торино" форварда Андреа Белотти. Также в 23-летнем игроке сборной Италии заинтересованы "ПСЖ" и "Реал". В текущем сезоне футболист, выступающий за туринцев с 2015 года, сыграл в 23 матчах, забил 17 голов и сделал 4 голевые передачи.

Тем не менее, нынешний контракт Белотти с "Торино" рассчитан до 2021 года и включает в себя сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AlCapone

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