"Манчестер Юнайтед" намерен купить Дибалу за 60 миллионов фунтов стерлингов?

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "Манчестер Юнайтед" утверждает Daily Star. По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью считает, что 24-летний игрок идеально подходит его команде благодаря своей быстрой скорости и хорошей технике.

Сумма сделки может составить 60 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дибала провел 25 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.