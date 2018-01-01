"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по поводу перехода Лукаса Моуры

Нападающий "ПСЖ" Лукас Моура может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Le 10 Sport. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед", который уже начал переговоры с парижанами.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел за "Пари Сен-Жермен" 6 матчей во всех турнирах и забил один гол. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Моура согласовал условия личного контракта с китайским "Бейджин Гуоань".