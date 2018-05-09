"Манчестер Юнайтед" может обменять Марсьяля на Пулишича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обменять нападающего Антони Марсьяля на полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. Как утверждает The Mirror, руководство "красных дьяволов" попытается включить 22-летнего форварда в 40-миллионную сделку по приобретению 19-летнего игрока "шмелей".

В текущем сезоне Марсьяль провел 47 игр во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Пулишич принял участие в 42 играх, где отметился 6 забитыми мячами и 6 гоевыми передачами.