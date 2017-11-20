"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сообщает The Independent. Ранее сообщалось, что "Юнайтед" готов расстаться с футболистом за 22 миллиона евро.

Напомним, что наставник "Шпор" Маурисио Покеттино знаком с Шоу по совместной работе в "Саутгемптоне". В свою очередь "Манчестер" может сделать запрос по трансферу Дэнни Роуза, который из-за своих высказываний о трансферной политике клуба прочно занял место на скамейке запасных и провел всего один матч в сезоне.