"Манчестер Юнайтед" и технический спонсор предлагают Месси 100 миллионов евро за расторжение контракта с "Барселоной"

Командой, которая предлагает нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 100 миллионов евро за расторжение контракта с каталонским клубом, оказался "Манчестер Юнайтед", утверждает marketingdeportivomd.com. Ранее сообщалось, что совместное предложение аргентинскому форварду готовят один из клубов и технический спонсор Adidas.

По информации источника, спонсор озабочен тем, что "МЮ" постепенно утрачивает свою популярность, и в качестве выхода из ситуации немецкая компания видит приглашение Месси в команду.

Ранее появилась информация о том, что аргентинец сообщил руководству клуба о желании перейти в другую команду после истечения контракта, который действует до лета 2018 года. В "Барселоне" эту информацию опровергли.