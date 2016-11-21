"Манчестер Юнайтед" и технический спонсор предлагают Месси 100 миллионов евро за расторжение контракта с "Барселоной"

Командой, которая предлагает нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 100 миллионов евро за расторжение контракта с каталонским клубом, оказался "Манчестер Юнайтед", утверждает marketingdeportivomd.com. Ранее сообщалось, что совместное предложение аргентинскому форварду готовят один из клубов и технический спонсор Adidas.
По информации источника, спонсор озабочен тем, что "МЮ" постепенно утрачивает свою популярность, и в качестве выхода из ситуации немецкая компания видит приглашение Месси в команду.
Ранее появилась информация о том, что аргентинец сообщил руководству клуба о желании перейти в другую команду после истечения контракта, который действует до лета 2018 года. В "Барселоне" эту информацию опровергли.
Ботаникум
Охренеть можно!!! Но и "Барса" сейчас какая-то НЕ МОНОЛИТНАЯ, как бывало, в ней появляются весьма странные "пассажиры" типа Матье, Турана.... Да и Луис, наш Энрике, похоже, не самый авторитетный для старожилов "персонаж" на мостике. Не любил его как ИГРОКА, и как ТРЕНЕР он мне НЕ НРАВИТСЯ. Понтов слишком много у Л.Э., так мне представляется. Чемпионство "Барсы" в этом сезоне ПОД ВОПРОСОМ, да и в ЛЧ конкуренты сильны. Вот пусть этот "главный тренер" и доказывает свою ТРЕНЕРСКУЮ состоятельность и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ!!! А Лео, похоже, слегка закис в "Барсе", да и отставать в заработках от КриРо он НЕ НАМЕРЕН!
16:34