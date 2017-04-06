"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 миллионов евро за Перишича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении форварда "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича, сообщает Gazzetta dello Sport. За 28-летнего футболиста английский клуб готов предложить порядка 60 миллионов евро.

Напомним, что Перишич играет за "Интер" с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 9 голов и 4 голевые передачи в 28 матчах. Ранее он выступал за такие команды, как "Брюгге", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург".