"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Гуляма у "Наполи" за 60 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Фаузи Гулямя, сообщает Rai Sport. Английский клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

После этого "Юнайтед" сможет начать переговоры непосредственно с футболистом об условиях личного контракта. В этом сезоне алжирец забил два гола и сделал три передачи в 11 матчах чемпионата Италии. Всего за "Наполи" на его счету 153 встречи, два мяча и 25 голевых передач.