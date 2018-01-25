16:30 | Футбол — Трансферы

"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Гуляма у "Наполи" за 60 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Фаузи Гулямя, сообщает Rai Sport. Английский клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

После этого "Юнайтед" сможет начать переговоры непосредственно с футболистом об условиях личного контракта. В этом сезоне алжирец забил два гола и сделал три передачи в 11 матчах чемпионата Италии. Всего за "Наполи" на его счету 153 встречи, два мяча и 25 голевых передач.

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