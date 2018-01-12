"Манчестер Юнайтед" готов предложить 25 миллионов фунтов стерлингов за Санчеса

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Арсеналу" 25 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Алексиса Санчеса, сообщает The Guardian. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет расторгнуть сделку 29-летнего игрока с "Манчестер Сити", где готовы заплатить за чилийца 20 миллионов. Отмечается, что "Арсенал" пока не отреагировал на предложение клубов.

Ранее стало известно, что "красные дьяволы" предложили лондонскому клубу Генриха Мхитаряна в обмен на Санчеса.

В текущем сезоне форвард в составе лондонцев провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и три раза ассистировал партнерам.