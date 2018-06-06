"Манчестер Сити" увеличил сумму предложения по Жоржинью

"Манчестер Сити" повысил сумму предложения за полузащитника "Наполи" Жоржинью до 55 миллионов евро, утверждает CalcioNapoli24. Агент футболиста Жоау Сантос находится в Англии, где ведет переговоры с "горожанами".

– Я сейчас в Англии, – подтвердил Сантос. – В данный момент все в руках "Наполи". Я жду сигнала для дальнейших действий. На этой неделе что-то должно решиться. Пробуду в Англии до пятницы, а потом у меня другие переговоры. Жду, когда "Наполи" и "Сити" придут к соглашению. "Манчестер" рассматривает три кандидатуры. Мне пока ничего не сообщали, но думаю, что Жоржинью – их фаворит.