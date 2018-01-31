"Манчестер Сити" решил не покупать Махреза

"Манчестер Сити" отказался от идеи приобретения полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Sky Sports. Напомним, что сегодня "горожане" сделали два предложения "лисам" по алжирцу в 55 и 60 миллионов фунтов, на что получили отказ.

Таким образом, Махрез останется в "Лестере" как минимум до лета. Отметим, что несколько дней назад игрок официально делал своему клубу запрос на трансфер.

За "Лестер" он выступает с 2014 года. Он провел в составе команды 165 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 34 результативные передачи.