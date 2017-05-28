14:12 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Сити" предложил 130 миллионов евро стерлингов за Мбаппе

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"Манчестер Сити" сделал предложение "Монако" по нападающему Кильяну Мбаппе. Как сообщает Telefoot, английский клуб готов заплатить 130 миллионов евро за 18-летнего француза. В связи с этим "Реал" также увеличил свое первоначальное предложение до этой суммы.

В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Морозов95

ага, а тренировать их будет Леня Космос, не ведитесь это очередной вброс

18:04

hottie

Да не надо ничего ограничивать, а то закроется юмористический отдел по новостям "Впихни кого-то куда-то подороже"

17:14

Thergothon

пора как-то на законодательном уровне такие сделки ограничивать - облагать доп. налогом, например. И потолок зарплат вводит на команду. А то так дойдем до трансферов в 300 млн.

15:07

sprut73

130 Рахимов Стерлингов?

15:04

Vlaer

психи! куда катится футбол! сумасшедшие суммы за молодого парня, проведшего хорошо всего один сезон!!!

14:56