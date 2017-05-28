"Манчестер Сити" предложил 130 миллионов евро стерлингов за Мбаппе

"Манчестер Сити" сделал предложение "Монако" по нападающему Кильяну Мбаппе. Как сообщает Telefoot, английский клуб готов заплатить 130 миллионов евро за 18-летнего француза. В связи с этим "Реал" также увеличил свое первоначальное предложение до этой суммы.
В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Морозов95
ага, а тренировать их будет Леня Космос, не ведитесь это очередной вброс
18:04
hottie
Да не надо ничего ограничивать, а то закроется юмористический отдел по новостям "Впихни кого-то куда-то подороже"
17:14
Thergothon
пора как-то на законодательном уровне такие сделки ограничивать - облагать доп. налогом, например. И потолок зарплат вводит на команду. А то так дойдем до трансферов в 300 млн.
15:07
sprut73
130 Рахимов Стерлингов?
15:04
Vlaer
психи! куда катится футбол! сумасшедшие суммы за молодого парня, проведшего хорошо всего один сезон!!!
14:56