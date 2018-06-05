"Манчестер Сити" подтвердил переговоры по Жоржинью

Член правления "Манчестер Сити" Альберто Галасси подтвердил переговоры с "Наполи" по полузащитнику Жоржинью. Ранее президент неаполитанцев заявил, что клуб отказался расставаться с игроком за 50 миллионов евро.

- Жоржинью - это один из игроков, которых мы любим и никогда не скрывали это, - цитирует Sky Italia Галасси. - Тем не менее, Де Лаурентис знает цену своим игрокам. Одно можно сказать наверняка, если сделка состоится, то она будет выгодной для обоих клубов.

Президент "Наполи": "Я отказался продавать Жоржинью в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро"