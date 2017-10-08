"Манчестер Сити" подготовил документы для трансфера Месси?

Руководство "Манчестер Сити" подготовило документы для официального предложения по трансферу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает AS. По информации источника, "горожане" готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 400 миллионов евро. Также утверждается, что представители английского клуба находятся в тесном контакте с окружением Месси.

Действующий контракт форварда с каталонцами рассчитан до конца сезона-2017/18. С наступлением следующего года он получит право вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что боссы "Барселоны" и футболист договорились об условиях нового соглашение, которое, как ожидается, будет рассчитано до конца сезона-2020/21. Официальная церемония подписания контракта запланирована на ближайшее время.

Месси находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" он пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на счету аргентинца 30 трофеев на клубном уровне.

Месси хочет уйти из "Барсы". Почему это стало возможно?