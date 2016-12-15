07:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Сити" поборется за Коке

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Полузащитник "Атлетико" Коке попал в сферу интересов "Манчестер Сити", утверждает Marca. По информации источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола очень хочет видеть в своей команде 24-летнего испанца. Летом Гвардьола уже пытался приобрести хавбека в "Сити".

Нынешний контракт Коке с мадридцами рассчитан до лета 2019 года, сумма компенсации составляет 150 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Коке провел 14 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также на его счету шесть игр в Лиге чемпионов.

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