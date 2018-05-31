"Манчестер Сити" планирует подписать двоих игроков до конца следующей недели

"Манчестер Сити" постарается в ближайшее время завершить переговоры по нападающему "Лестера" Рияду Махрезу и полузащитнику "Наполи" Жоржинью. Как сообщает Mirror, 27-летний форвард "лис" обойдется "горожанам" в 60 миллионов фунтов стерлингов, а 26-летний хавбек неаполитанцев - в 42 миллиона фунтов стерлингов.

– От возможности выступать за "Манчестер Сити" не отказываются, – приводит британское издание слова агента Жоржинью. – Этой командой руководит один из лучших тренеров Европы.

В минувшем сезоне Махрез провел 41 игру за "Лестер" и забил 13 голов. Жоржинью сыграл в 39 матчах и отметился 4 забитыми мячами.