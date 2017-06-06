"Манчестер Сити" отдаст Нолито в аренду "Севилье"

По информации Goal.com, полузащитник "Манчестер Сити" Нолито будет отдан в аренду "Севилье". Испанец недоволен количество игрового времени, которое он получал в минувшем сезоне и хочет сменить клуб.

Во вторник днем 30-летний футболист встречался с директором "Севильи" Оскаром Ариасом. Нолито провел 30 матчей в клубных соревнованиях в минувшем сезоне, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Аренда игрока обойдется "Севилье" в 4 миллиона евро за сезон, в договор включен пункт о первоочередном выкупе игрока.

Отмечается, что клуб может и продать Нолито. В нем заинтересованы такие клубы, как его бывший клуб "Сельта" и "Бетис".