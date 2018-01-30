"Манчестер Сити" объявил о трансфере Ляпорта

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Эмерика Ляпорта. Напомним, что вчера 23-летний футболист покинул "Атлетик". Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за него порядка 70 миллионов евро, а контракт будет рассчитан на шесть лет.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Всего за "Атлетик" на его счету 222 матча, 10 голов и 6 результативных передач.