"Манчестер Сити" объявил о переходе Насри в "Антальяспор"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Самира Насри. 30-летний француз продолжит карьеру в "Антальяспоре".

- Спасибо за прекрасные воспоминания, Самир, - говорится в сообщении в Твиттере клуба из Манчестера. - Всего наилучшего в "Антальяспоре" и до конца карьеры.

По данным СМИ, в турецком клубе зарплата Насри будет в 2,5 раза ниже, чем в "Сити" (70 тысяч фунтов стерлингов против 170 тысяч), а его контракт рассчитан на 2 года.

Хавбек выступал за "горожан" с 2011 по 2017 год. В составе английского клуба он провел во всех турнирах 176 матчей, забив 26 голов. Вторую половину прошлого сезона он выступал на правах аренды за "Севилью" (30 игр, 3 мяча).