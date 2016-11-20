04:14 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Сити" намерен предложить 200 миллионов фунтов за Месси

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"Манчестер Сити" готовит предложение "Барселоне" о покупке аргентинского нападающего Лионеля Месси за 200 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Mirror. Англичане хотят платить аргентинцу 500 тысяч фунтов стерлингов неделю. Действующий контракт 29-летнего форварда рассчитан до 2018 года. По его условиям, сумма отступных за футболиста составляет 250 миллионов евро. Вероятный трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча" может стать самым дорогим в истории.

Напомним, "Манчестер Сити" возглавляет Хосеп Гвардьола, в прошлом возглавлявший каталонцев. В этом сезоне Месси провел 9 матчей в чемпионате Испании, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи. В его активе также 7 мячей и 2 голевых паса в трех играх Лиги чемпионов.

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