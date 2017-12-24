"Манчестер Сити" может приобрести бразильца из "Шахтера"

Тренерский штаб "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобрести полузащитника "Шахтера" Фреда. По информации Daily Mail, 24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, летом 2013 года "Манчестер Сити" выкупил у украинского клуба Фернандинью. Кроме того, за англичан выступает воспитанник донецкого клуба Александр Зинченко.

Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.