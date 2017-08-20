"Манчестер Сити" хочет купить Месси за 300 миллионов евро

"Манчестер Сити" собирается приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, английский клуб, который возглавляет экс-тренер каталонцев Хосеп Гвардьола, готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в действующем контракте футболиста.

Отмечается, что "горожане" собираются завершить сделку по Месси до закрытия летнего трансферного окна. Руководство "Сити" планирует использовать задержку в подписании нового контракта между испанским клубом и форвардом – каталонцы объявили о перезаключении соглашения в июле, но официальная церемония еще не состоялась.

Напомним, Месси выступает за основной состав "Барселоны" с 2004 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 585 матчей, забив 508 голов. Форвард помог сине-гранатовым выиграть 8 титулов чемпионов Испании, 5 национальных кубков, а также 4 раза стать победителями Лиги чемпионов.