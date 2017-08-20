"Манчестер Сити" хочет купить Месси за 300 миллионов евро

"Манчестер Сити" собирается приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, английский клуб, который возглавляет экс-тренер каталонцев Хосеп Гвардьола, готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в действующем контракте футболиста.
Отмечается, что "горожане" собираются завершить сделку по Месси до закрытия летнего трансферного окна. Руководство "Сити" планирует использовать задержку в подписании нового контракта между испанским клубом и форвардом – каталонцы объявили о перезаключении соглашения в июле, но официальная церемония еще не состоялась.
Напомним, Месси выступает за основной состав "Барселоны" с 2004 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 585 матчей, забив 508 голов. Форвард помог сине-гранатовым выиграть 8 титулов чемпионов Испании, 5 национальных кубков, а также 4 раза стать победителями Лиги чемпионов.
The glory !
мир сошел с ума. остановите землю я сойду
15:56
ravilius777
а может Месси просто вам насрет в карман за 3млн
15:50
CSKA79
Кокорина с мамаевым купите.... правда, доплатить придется несколько сотен лямов
15:50
Nitis
Та зачем вам Месси, предлагаем Дзюбу за половину этой суммы.
15:41