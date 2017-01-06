"Манчестер Сити" хочет арендовать защитника "Баварии"?

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Согласно The Sun, наставник "горожан" Хосеп Гвардьола, работавший с футболистом в мюнхенском клубе, хочет арендовать своего экс-подопечного до конца текущего сезона. В 27-летнем немце Гвардьола видит вероятное решение проблем с игрой команды в обороне.

Отметим, что в начале октября Бадштубер заявил, что Гвардьола не рассчитывал на него в "Баварии". Кроме того, футболист высказал мнение, что действующий наставник "Баварии" Карло Анчелотти общительнее, чем испанец.