"Манчестер Сити" хочет арендовать Силессена

"Манчестер Сити" рассматривает возможность аренды голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена, сообщает Mundo Deportivo. Желание "горожан" укрепить вратарскую позицию связано с тем, что "второй номер" команды Клаудио Браво получил травму ахилла.

Правила, касающиеся тяжелых повреждений, дают "Сити" право дозаявить игрока вне трансферного окна, которое было закрыто 9 августа.

Силлессен выступает за "Барселону" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел в сотаве каталонцев 11 матчей во всех турнирах, пропустив 3 мяча. В этом сезоне 29-летний голландец еще ни разу не появлялся на поле.