10:41 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Манчестер Сити" готов заплатить за Месси 100 миллионов фунтов стерлингов

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"Манчестер Сити" сообщил "Барселоне", что готов заплатить 100 миллионов фунтов в стерлингов за нападающего Лионеля Месси, утверждает The Sun. Кроме того, английский клуб готов платить 29-летнему аргентинцу зарплату в 800 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Переговоры между клубами имели место в конце прошлого месяца, но предложение так и не было сделано. Тем не менее, нынешний контракт Месси с каталонцами истекает в следующем году, и он пока не договорился о его продлении.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, тренировавший ранее "Барселону", несколько раз заявлял, что аргентинский нападающий останется в стане каталонцев. Сам футболист заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Ньюэлл'с Олд Бойз".

Напомним, Лионель Месси является выпускником академии "Барселоны", и с 2004 года он выступает за первую команду сине-гранатовых. Всего на его счету 557 матчей за каталонцев, 483 гола и 221 голевая передача.

От Парижа до Манчестера. Куда может перейти Месси

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