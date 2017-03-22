"Манчестер Сити" готов предложить 120 миллионов евро за Доннарумму

Руководство "Манчестер Сити" намерено приобрести голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Football Italia. 18-летний футболист рассматривается англичанами, как идеальный кандидат на пост основного вратаря. За перспективного игрока "Сити" готов предложить от 120 до 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голкипер Джо Харт, который проводит текущий сезон в аренде за "Торино", не входит в планы главного тренера команды Хосепа Гвардьолы, а два других вратаря – Клаудио Браво и Вилли Кабальеро – не считаются тренерским штабом надежными.

Отмечается, что Доннарумма примет решение, учитывая возможное приобретение "Милана" китайскими инвесторами. Однако недавно стало известно, что сделка может сорваться. В текущем сезоне чемпионата Италии на счету молодого вратаря 29 матчей, 32 пропущенных мяча и 10 игр на ноль.