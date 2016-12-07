18:37 | ФУТБОЛ — Трансферы

Мама Обамеянга: "Сын всегда хотел в "Реал", а не в "Барселону"

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Маргарита Креспо, мама нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, подтвердила желание сына перейти в "Реал". Ранее габонец, который сегодня в составе действующего клуба сыграет против мадридцев в столице Испании, неоднократно говорил о возможности перехода в "Реал".

– Он обещал своему деду, что когда-нибудь станет футболистом "Реала", – цитирует AS Креспо. – Пьер-Эмерик с детства об этом мечтал и ни разу не упомянул "Барселону". Наша семья всегда болела за "Реал", и мы бы хотели видеть сына в белых цветах клуба. Это наша мечта, но в данный момент мы все переживаем за "Боруссию".

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