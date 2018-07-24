Малком: "С детства мечтал выступать за "Барселону"

Новичок "Барселоны" Малком признался, что с детства хотел выступать за эту команду. 21-летний хавбек сегодня присоединился к каталонцам, перейдя из "Бордо".

- Я испытываю уникальные чувства, которые сложно описать словами, - сказал Малком в интервью клубной пресс-службе. - Это невероятная радость. Защищать цвета "Барселоны" - это мечта детства. Я стал частью лучшего клуба мира и надеюсь подарить много радости болельщикам.

Напомним, Малком был близок к переходу в "Рому", которая достигла договоренности с "Бордо" по трансферу в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, "Барселона" перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).