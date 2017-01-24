"Малага" приобрела у "Лестера" воспитанника "Реала"

Защитник Луис Эрнандес продолжит карьеру в "Малаге", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен на 3,5 сезона. Выступать он будет под номером 24. Эрнандес является воспитанником "Реала", а с 2011 по 2016 год защищал цвета хихонского "Спортинга", а летом присоединился к "Лестеру". В составе чемпионов Англии он провел 9 матчей во всех турнирах за полгода.