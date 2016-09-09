15:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

Максим Митрофанов: "Из-за угрозы развода Гарай соглашался играть лишь в Испании"

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Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что защитник Эсекиэль Гарай покинул клуб по причинам личного характера. Игрок сборной Аргентины был продан этим летом в "Валенсию".

– Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем Гарай, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт, - цитирует life.ru Митрофанова. - Мы сказали Эсекиэлю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в "Челси" и "Эвертон", но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева, и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.

– Была ли возможность воздействовать на супругу?

– Все, что можно было сделать, было сделано.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/life78/901454/mitrofanov_popytaiemsia_podpisat_s_vitsieliem_novyi_kontrakt

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КОММЕНТАРИИ (13)
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fioru

Так вот кто виноват в том что у Ростова защитника увели...

17:56

Алый Дракон

kokkk3, есть у меня родственник - он думает, что крутой мачо, и баб меняет, когда захочет, до первой провинности барышни, так сказать ))) а со стороны смотришь - каждая его баба его окручивает так, как ей угодно - только он об этом не догадывается )))

17:50

Алый Дракон

kokkk3 Алый Дракон Если тобой бабы правят дома, ты такой же подкаблучник. баба воспитывается сразу. если с чем-то не согласна,собрала вещи и досвидос. Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется. А такие еще и изменять будут, ибо свой тюлень, а ей захочется. кто ее за загривок возмет 16:38....Ага ))) "Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется" - и каждая последующая будет "нормальным мужиком" крутить/вертеть ))) Наивный )))

17:46

Алый Дракон

HerculesKolya Алый Дракон, это что за танец ещё? 16:29....Да набери в гугле "Гарай танцует с женой в магазине", и сам глянь )...

17:44

shpasic

на дочку простого депутата он уже не соглашался, ему подавай в тести только членов совета федерации.

17:33

foreverCSKAforever

Гарай погорячился. Неужели не нашли бы ему в Питере депутатскую дочку и тестя - простого работягу из ЗАКСа?

17:22

kokkk3

Алый Дракон Если тобой бабы правят дома, ты такой же подкаблучник. баба воспитывается сразу. если с чем-то не согласна,собрала вещи и досвидос. Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется. А такие еще и изменять будут, ибо свой тюлень, а ей захочется. кто ее за загривок возмет

16:38

HerculesKolya

Алый Дракон, это что за танец ещё?

16:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

engaer, она телеведущая. карьеру свою хотела продолжать. карьера мужа по... одному месту ей. раз уж вляпался в такое Г он, то нести крест до конца дней придется. ну или до совершеннолетия детей)).

16:28

Алый Дракон

А как же тот милый танец с женой в супермаркете?)... Глядя на него было ощущение, что "мы щастливы в "Зените" )... Миром правят бабы, к сожалению... Если какой-то мужик думает иначе, то просто потому, что его баба ему это внушила )))

16:27

engaer

Где же эти ребята таких жен находят? Мужик работает и тебя содержит. Выбрала такой путь - поддерживай его во всем. Небось вся силиконовая и с этим мерзким загаром от ультрафиолета.

16:21

EstMaza

Вот ведь жена у него... А с виду такой тертый мужик. Мдя...

16:20

HerculesKolya

И что это за овечка, которая человеку всю спортивную жизнь портит?

16:20

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Материалы других СМИ