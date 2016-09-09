Максим Митрофанов: "Из-за угрозы развода Гарай соглашался играть лишь в Испании"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что защитник Эсекиэль Гарай покинул клуб по причинам личного характера. Игрок сборной Аргентины был продан этим летом в "Валенсию".

– Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем Гарай, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт, - цитирует life.ru Митрофанова. - Мы сказали Эсекиэлю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в "Челси" и "Эвертон", но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева, и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.

– Была ли возможность воздействовать на супругу?

– Все, что можно было сделать, было сделано.