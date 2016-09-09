Максим Митрофанов: "Из-за угрозы развода Гарай соглашался играть лишь в Испании"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что защитник Эсекиэль Гарай покинул клуб по причинам личного характера. Игрок сборной Аргентины был продан этим летом в "Валенсию".
– Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем Гарай, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт, - цитирует life.ru Митрофанова. - Мы сказали Эсекиэлю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в "Челси" и "Эвертон", но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева, и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.
– Была ли возможность воздействовать на супругу?
– Все, что можно было сделать, было сделано.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/life78/901454/mitrofanov_popytaiemsia_podpisat_s_vitsieliem_novyi_kontrakt
fioru
Так вот кто виноват в том что у Ростова защитника увели...
17:56
Алый Дракон
kokkk3, есть у меня родственник - он думает, что крутой мачо, и баб меняет, когда захочет, до первой провинности барышни, так сказать ))) а со стороны смотришь - каждая его баба его окручивает так, как ей угодно - только он об этом не догадывается )))
17:50
Алый Дракон
kokkk3 Алый Дракон Если тобой бабы правят дома, ты такой же подкаблучник. баба воспитывается сразу. если с чем-то не согласна,собрала вещи и досвидос. Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется. А такие еще и изменять будут, ибо свой тюлень, а ей захочется. кто ее за загривок возмет 16:38....Ага ))) "Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется" - и каждая последующая будет "нормальным мужиком" крутить/вертеть ))) Наивный )))
17:46
Алый Дракон
HerculesKolya Алый Дракон, это что за танец ещё? 16:29....Да набери в гугле "Гарай танцует с женой в магазине", и сам глянь )...
17:44
shpasic
на дочку простого депутата он уже не соглашался, ему подавай в тести только членов совета федерации.
17:33
foreverCSKAforever
Гарай погорячился. Неужели не нашли бы ему в Питере депутатскую дочку и тестя - простого работягу из ЗАКСа?
17:22
kokkk3
Алый Дракон Если тобой бабы правят дома, ты такой же подкаблучник. баба воспитывается сразу. если с чем-то не согласна,собрала вещи и досвидос. Нормальный мужчина никогда без хорошей бабы не останется. А такие еще и изменять будут, ибо свой тюлень, а ей захочется. кто ее за загривок возмет
16:38
HerculesKolya
Алый Дракон, это что за танец ещё?
16:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
engaer, она телеведущая. карьеру свою хотела продолжать. карьера мужа по... одному месту ей. раз уж вляпался в такое Г он, то нести крест до конца дней придется. ну или до совершеннолетия детей)).
16:28
Алый Дракон
А как же тот милый танец с женой в супермаркете?)... Глядя на него было ощущение, что "мы щастливы в "Зените" )... Миром правят бабы, к сожалению... Если какой-то мужик думает иначе, то просто потому, что его баба ему это внушила )))
16:27
engaer
Где же эти ребята таких жен находят? Мужик работает и тебя содержит. Выбрала такой путь - поддерживай его во всем. Небось вся силиконовая и с этим мерзким загаром от ультрафиолета.
16:21
EstMaza
Вот ведь жена у него... А с виду такой тертый мужик. Мдя...
16:20
HerculesKolya
И что это за овечка, которая человеку всю спортивную жизнь портит?
16:20