Максим Боков: "Есть отрицательные примеры выступлений россиян в АПЛ, но это не случай Дзагоева!"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Перемены дадут футболисту ценный и интересный опыт, считает Боков.

- Дзагоев - профессионал своего дела, всегда проявлял лидерские качества. Конечно, сначала будет тяжеловато, но Алан не из пугливых. К трудностям ему не привыкать: он прошел через школы Газзаева, Слуцкого. Любая перемена – это, прежде всего, опыт. Футболисту должно быть интересно, а интерес воспитывает волю и характер.

Есть и отрицательные примеры, когда российские игроки уезжали в Европу, а уже через месяц сидели на скамейке запасных. Но это не случай Дзагоева.

Армейцам, конечно, придется сложно. Однако нельзя сказать, что Дзагоев уйдет и все разрушится. Значит, тренер будет искать другие ходы и схемы. Ведь исторически в ЦСКА заложена борьба за чемпионство, - сказал Боков. (Любовь КОНЯЕВА)