Махрез уехал из расположения сборной Алжира для завершения перехода в другой клуб

Главный тренер сборной Алжира Лукас Алькарас разрешил полузащитнику Рияду Махрезу покинуть расположение команды для оформления перехода из "Лестера" в другой клуб, сообщает официальный сайт федерации футбола страны. Сделка должна быть оформлена до закрытия трансферного окна.

Напомним, на 26-летнего хавбека претендуют "Барселона", "Челси", "Тоттенхэм" и "Рома". Также в услугах Махреза заинтересован "Арсенал". Ожидается, что потенциальный покупатель заплатит "Лестеру" 50 миллионов фунтов стерлингов за права на полузащитника.

Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. За это время он провел во всех турнирах 141 матч, забив 35 мячей. По итогам сезона-2015/16, в котором "лисы" стали чемпионами Англии, хавбек был признан игроком года по версиям болельщиков и футболистов ПФА.