21:14 | Футбол — Трансферы

Махрез подал "Лестеру" запрос на трансфер


Полузащитник Рияд Махрез намерен покинуть "Лестер" до конца зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports. Алжирец уже подал запрос на трансфер руководству клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", а "Манчестер Сити", по данным СМИ, предложил за футболиста порядка 68 миллионов евро. Отметим, что Махрез и в прошлом сезоне пытался покинуть команду.

За "Лестер" он выступает с 2014 года. Он провел в составе команды 165 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 34 результативные передачи.

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