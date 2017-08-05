Махрез хочет поговорить с руководством "Ромы"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез отметил, что руководству клуба известно о его желании перейти в "Рому". Футболист подтвердил, что "лисы" не хотят продавать его в летнее трансферное окно.

– Я знаю, что "Рома" заинтересована в моих услугах, но ничего не могу сделать, пока "Лестер" не согласится продать меня, – цитирует Sky Sports Махреза. – Руководство знает о моем желании поговорить с "Ромой", но пока я в "Лестере" я буду полностью выкладываться за команду.

Приятно, когда тобой интересуются такие большие клубы, как "Рома". Я ни с кем не контактировал, потому что "Лестер" пока не согласился меня продавать. Остался еще месяц до закрытия трансферного окна. Поживем – увидим.

Ранее появлялась информация о том, что "Рома" готова выложить за Махреза 35 миллионов евро. Отметим, что игрок выступает за "Лестер" с 2013 года. За это время он провел в составе "лис" 138 матчей, забив 35 голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.