Махатадзе вернулся в "Локомотив" и будет выступать за "Казанку"

20-летний полузащитник Георгий Махатадзе вернулся в "Локомотив". На прошлой неделе он расторг контракт с "Рубином". Игрок будет выступать за "Казанку" в ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Махатадзе, который является воспитанником "Локомотива", подписал контракт с "Рубином" в 2016 году, но за основную команду провел 3 матча. В прошлом сезоне выступал за "СКА-Хабаровск".