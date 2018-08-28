Махатадзе вернулся в "Локомотив" и будет выступать за "Казанку"

20-летний полузащитник Георгий Махатадзе вернулся в "Локомотив". На прошлой неделе он расторг контракт с "Рубином". Игрок будет выступать за "Казанку" в ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Махатадзе, который является воспитанником "Локомотива", подписал контракт с "Рубином" в 2016 году, но за основную команду провел 3 матча. В прошлом сезоне выступал за "СКА-Хабаровск".
Георгий Махатадзе вернулся в Черкизово!– ФК "Казанка" Москва (@fckazanka) 28 августа 2018 г.
🤝 Сегодня полузащитник подписал соглашение с нашей командой, где будет выступать под 8-м номером.
📌 Все подробности и первые слова Георгия – https://t.co/tlzaXhBrtY
🙌🏼 Добро пожаловать домой, Жора! #ДелайБольше pic.twitter.com/nz45s8uiSP