Людовик Жюли: "Есть предпосылки того, что Дембеле добьется успехов в "Барселоне"

Бывший полузащитник "Барселоны" Людовик Жюли отметил, что хавбек дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле, несмотря на талант, находится на стадии формирования. По мнению 41-летнего француза, его соотечественник может добиться успеха в испанском клубе.

Ранее появлялась информация, что "Барселона" и "Боруссия" договорились о трансфере за 120 миллионов евро, еще 30 миллионов евро клуб из Дортмунда может получить в виде бонусов. Ожидается, что о переходе 20-летнего полузащитника будет объявлено в пятницу, 25 августа.

– У Дембеле есть высокая скорость и дриблинг, – цитирует Sport.es Жюли. – Когда к нему приходит мяч, он знает, что с ним делать. Это играет определяющую роль, если хочешь играть в "Барселоне". Но с ним еще надо работать, потому что он в определенной мере находится на стадии становления. Есть предпосылки того, что он добьется успехов в "Барселоне".