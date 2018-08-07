Лукас Васкес: "Уверен, что Модрич останется в "Реале"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес заявил, что не верит в возможный уход одноклубника Луки Модрича. Ранее сообщалось, что 32-летний хорватский хавбек может подписать 4-летний контракт с "Интером".

- Мы ждем возвращения Модрича, чтобы по-прежнему наслаждаться его футболом, - цитирует Васкеса AS. - Уверен, он останется с нами. Я так чувствую. Не могу залезть к Луке в голову, но уверен, что он останется в "Реале".

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе "королевского клуба" он становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов. В минувшем сезоне хорват провел 41 матч за "Реал", забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.