Лукас Подольски: "Я был близок к переходу в "Локомотив", но получил предложение от "Арсенала"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вспомнил о том, как чуть не оказался в "Локомотиве". По словам форварда, он не поехал в Россию в 2012 году из-за предложения лондонского "Арсенала".

- Я действительно был к этому близок, - приводит "Лента.ру" слова Подольски. - Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому.