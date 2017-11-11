07:55 | Футбол — Трансферы

Лукас Подольски: "Я был близок к переходу в "Локомотив", но получил предложение от "Арсенала"


Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вспомнил о том, как чуть не оказался в "Локомотиве". По словам форварда, он не поехал в Россию в 2012 году из-за предложения лондонского "Арсенала"

- Я действительно был к этому близок, - приводит "Лента.ру" слова Подольски. - Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому.

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https://lenta.ru/articles/2017/11/10/poldiview/

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