Лукас Лейва: "Не скрываю, что хочу вернуться в "Гремиу"

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва подчеркнул, что намерен вернуться в "Гремиу". Бразильский клуб хочет заполучить 30-летнего бразильца, который 1 июля станет свободным агентом. Ранее появилась информация, что "Брайтон & Хоув" хочет подписать игрока "красных".

В прошедшем сезоне Лейва сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

– Мы ведем переговоры, но пока никакой договоренности не достигнуто, – приводит Daily Mirror слова Лейвы. – Но я не скрываю своего желания вернуться в "Гремиу".